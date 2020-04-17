Німеччина у питанні санкцій проти Росії стоїть на боці України - посол

Німеччина в Європейському Союзі стоїть на боці України у питанні необхідності продовження санкцій проти Росії до моменту відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби і розрухи?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми стоїмо на боці Україні в ЄС щодо санкцій проти Росії. Ми дійсно боремося, щоб ЄС і далі підтримував ці санкції. Ми теж вважаємо, що вони важливі і потрібні, тому що ситуація на Донбасі і в Криму, на жаль, не змінилася”, - сказала Фельдгузен.

Вона також запевнила, що Україна є особливим партнером для Німеччини.

“Навіть якщо ми іноді вас критикуємо, це наша конструктивна критика. Ми залишаємося вашими партнерами і вашими друзями. Наш канцлер – великий друг України, і це є однією з причин, чому ми так тісно співпрацюємо (з Україною)”, - підкреслила дипломат.