Шмигаль підтвердив віртуальний візит до Німеччини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час віртуального візиту до Німеччини, запланованого на понеділок, 20 квітня, планує обговорити з канцлером Ангелою Меркель подальшу співпрацю двох країн, фінансову підтримку та хід реформ в Україні.

Про це він повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«20 квітня відвідаю Німеччину. Звісно, що у віртуальній формі. Коронавірус вніс корективи і в нашу роботу. Тому в понеділок, замість запланованого візиту в Берлін, проведемо відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Обговорюватимемо подальшу співпрацю, фінансову підтримку та хід реформ в Україні», - написав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, раніше офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт анонсував перший візит Прем’єра Шмигаля до Німеччини, який відбудеться у віртуальній формі.