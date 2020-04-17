Берлін анонсував віртуальний візит Шмигаля

Перший візит Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Німеччину відбудеться у віртуальній формі.

Його анонсував 17 квітня офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У понеділок (20 квітня) відбудеться перший візит українського Прем’єр-міністра Шмигаля в Німеччину. З урахуванням обставин, зрозуміло, що він відбудеться у віртуальній формі», - сказав Зайберт.

За його словами, на порядку денному переговорів з канцлером Ангелою Меркель, які відбудуться о 15 годині за берлінським часом, стоять «двосторонні питання німецько-українських відносин, процес реформ в Україні та, звичайно, стан виконання Мінських угод, які мають на меті привести до завершення конфлікту на сході України».

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Також глави урядів обговорять заходи, які вживають їх країни для подолання пандемії коронавірусу.