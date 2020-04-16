Разумков відкрив позачергову Раду: у залі - 332 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту в четвер.

У залі зареєструвалося 332 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Після відкриття засідання народні депутати одразу пішли на перерву.

Разумков збирає голів у фракцій у себе на нараду.

Він уточнив, що відповідна заява про перерву надійшла від фракції "Батьківщини" та депутатської групи "За майбутнє".

Згідно з порядком денним, на позачерговому засіданні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Документ, зокрема, передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання, пропозицій і поправок у кількості не менш як 500, то такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Крім того, планується ратифікувати Угоду про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (законопроєкт № 0034).

Також на порядку денному – розгляд у другому читанні законопроєкту №2653 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Депутати мають намір посилити покарання за пошкодження телекомунікаційних мереж (законопроєкт №2654).

У другому читанні передбачено розгляд законопроєкту "2398-д "Про оборонні закупівлі"

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу Президента підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 13 годину 16 квітня.