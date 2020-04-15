Боротьба з "поправочним спамом": Раді пропонують зміни до регламенту

Верховній Раді пропонують застосовувати особливу процедуру для розгляду в другому читанні законопроєктів, до яких внесено більше 500 пропозицій і поправок.

Про це йдеться в остаточній редакції законопроєкту №1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", запропонованій профільним комітетом.

Так, законопроєкт пропонує доповнити регламент Верховної Ради статтею "Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні".

Вона передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання (крім проєкту кодексу, законопроєкту, що розглядається Верховною Радою за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або більше перевищує кількість статей проєкту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проєкту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як 150 депутатами і підтриманою не менш як 226 голосами народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

"У разі прийняття Верховною Радою рішення про застосування особливої процедури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання", - йдеться у тексті законопроєкту.

Кожен позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, матиме право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає.

Після цього головний комітет у дводенний строк узагальнює отримані пропозиції і поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом пропозиції і поправки.

На пленарному засіданні під час розгляду законопроєкту в другому читанні за особливою процедурою передбачається обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної таблиці законопроєкту, із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих головним комітетом пропозицій і поправок, що передбачає право на виступ.

Ініціатору відхиленої поправки буде надаватися виступ тривалістю до 2 хвилин, народному депутату, який вимагає поставити на голосування (для її підтвердження) пропозицію, поправку, враховану головним комітетом, - до 1 хвилини.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу Президента підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 13 годину 16 квітня. Порядком денним засідання, зокрема, передбачено розгляд у другому читанні законопроєкту №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.