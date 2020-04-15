Разумков скликає позачергову Раду на 16 квітня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 16 квітня о 13:00.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті парламенту.

"У зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 16 квітня 2020 року, на якому розглянути такі питання", – йдеться в документі.

На порядок денний засідання винесено наступні питання:

1) проєкт Закону України про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (вiд 04.02.2020 № 01-01/114 надано 07.02.2020, подання Комітету – 12.03.2020) (реєстр. № 0034);

2) проєкт Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання) (вручено 19.09.2019) (реєстр. № 1043);

3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання) (надано 12.03.2020) (реєстр. № 2653);

4) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) (проєкт н.д. О.Федієнка надано 28.12.2019, подання Комітету – 27.02.2020) (реєстр. № 2654);

5) проєкт Закону України про оборонні закупівлі (друге читання) (надано 17.03.2020) (реєстр. № 2398-д).

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після позачергового засідання Верховної Ради заявляв, що цього тижня може відбутися ще одне позачергове засідання парламенту, однак, не для розгляду законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).