Арахамія каже, що у четвер призначать нового міністра енергетики

Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер, 16 квітня, планує призначити нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На репліку ведучого, що зараз в Україні немає міністра енергетики, Арахамія сказав: "Він буде у четвер. Новий міністр".

При цьому депутат відмовився називати прізвище кандидата.

"Дійсно, в енергетиці божевільна криза, дуже не вистачає особи, яка приймає рішення. Тому ми обов'язково його отримаємо вже з програмою і розрахунками. Те, що немає міністра, не означає, що не ведеться робота з підготовки антикризового плану роботи Міністерства енергетики", - зазначив Арахамія.

Він також прокоментував, чому на одному з минулих позачергових засідань Верховна Рада на прохання Президента зняла з розгляду проект постанови про призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту навколишнього середовища.

"Все відбувається в терміновому, турборежимі... і ми не встигли познайомити кандидата з фракцією... на початку депутати були нові, вони не розуміли своєї ролі наймача і звільнювача. Зараз вони до цього ставляться дуже серйозно, відповідально і тому потрібно проводити необхідні консультації перед тим, як виносити це в зал", - зазначив глава фракції.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 10 квітня анонсував, що найближчим часом уряд представить Верховній Раді кандидатів на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.