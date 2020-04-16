Раді пропонують ухвалити закон про доступ до "цифрової" інфраструктури
Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.
«Члени комітету одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді за підсумками розгляду проєкту закону №2042 повторно у другому читанні підтримати його у другому читанні і в цілому», – йдеться у повідомленні.
Під час підготовки законопроєкту до розгляду повторно у другому читанні надійшло 72 поправки. Члени комітету підтримали 23 правки, запропоновані народними депутатами, частково і редакційно були враховані 22 правки і ще 27 — відхилені.
Метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам.
Прийняттям законопроєкту буде усунуто прогалини у законі про доступ, які надають можливість окремим власникам (володільцям) інфраструктури об’єктів доступу ухилятись від його виконання. В свою чергу, оператори отримають змогу прокладати електронні комунікаційні мережі за граничними розмірами плати за доступ, встановленими у Законі про доступ, здійснювати покриття мережами у віддалених регіонах країни.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт №2042, а 5 лютого 2020 року повернула його на повторне друге читання.