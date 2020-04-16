Раді пропонують ухвалити закон про доступ до "цифрової" інфраструктури

Комітет цифрової трансформації рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у повторному другому читанні ухвалити в цілому законопроєкт №2042 «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики».

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«Члени комітету одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді за підсумками розгляду проєкту закону №2042 повторно у другому читанні підтримати його у другому читанні і в цілому», – йдеться у повідомленні.

Під час підготовки законопроєкту до розгляду повторно у другому читанні надійшло 72 поправки. Члени комітету підтримали 23 правки, запропоновані народними депутатами, частково і редакційно були враховані 22 правки і ще 27 — відхилені.

Метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зловживання поправками

Прийняттям законопроєкту буде усунуто прогалини у законі про доступ, які надають можливість окремим власникам (володільцям) інфраструктури об’єктів доступу ухилятись від його виконання. В свою чергу, оператори отримають змогу прокладати електронні комунікаційні мережі за граничними розмірами плати за доступ, встановленими у Законі про доступ, здійснювати покриття мережами у віддалених регіонах країни.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт №2042, а 5 лютого 2020 року повернула його на повторне друге читання.