Ексзаступника генпрокурора Єніна призначили заступником глави МЗС

Ексзаступника генпрокурора Єніна призначили заступником глави МЗС

Укрінформ
Кабінет міністрів України призначив колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна заступником міністра закордонних справ.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

«Сьогодні в дипломатію з моєї ініціативи повертається Євген Єнін. Щойно уряд призначив його на посаду заступника міністра закордонних справ», - написав очільник МЗС.

Він поінформував, що Єнін буде куратором справ щодо збитих рейсів MH17 і PS752 в Ірані, а також щодо юридичного переслідування держави-агресора в міжнародних судах.

«Більш ніж солідний досвід у цій сфері у нього вже є - три роки до цього він займався в Генпрокуратурі збором та передачею до міжнародних судів доказів порушення Росією міжнародного права», - відзначив Кулеба.

Окрім юридичного блоку, новопризначений заступник глави МЗС також куруватиме американський та азійський напрями української зовнішньої політики і консульську службу.

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Як повідомлялось, Єнін був заступником генпрокурора із червня 2016 року до квітня 2019 року.

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