Ексзаступника генпрокурора Єніна призначили заступником глави МЗС

Кабінет міністрів України призначив колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна заступником міністра закордонних справ.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

«Сьогодні в дипломатію з моєї ініціативи повертається Євген Єнін. Щойно уряд призначив його на посаду заступника міністра закордонних справ», - написав очільник МЗС.

Він поінформував, що Єнін буде куратором справ щодо збитих рейсів MH17 і PS752 в Ірані, а також щодо юридичного переслідування держави-агресора в міжнародних судах.

«Більш ніж солідний досвід у цій сфері у нього вже є - три роки до цього він займався в Генпрокуратурі збором та передачею до міжнародних судів доказів порушення Росією міжнародного права», - відзначив Кулеба.

Окрім юридичного блоку, новопризначений заступник глави МЗС також куруватиме американський та азійський напрями української зовнішньої політики і консульську службу.

Як повідомлялось, Єнін був заступником генпрокурора із червня 2016 року до квітня 2019 року.