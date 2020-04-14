Антикорупційний комітет ВР знайшов ризики у законопроєкті Медведчука про референдуми

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав законопроєкт №3177 "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою" таким, що не відповідає антикорупційному законодавству в окремій нормі.

За відповідне рішення проголосували 10 членів комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За результатами антикорупційної експертизи, з урахуванням того, що ми щойно обговорили, пропозиція така: визнати законопроєкт таким, що не відповідає антикорупційному законодавству в частині непоширення на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб всеукраїнського референдуму законодавства про публічні закупівлі", - зазначила голова комітету Анастасія Радіна під час засідання, що проходило у форматі відеоконференції.

Вона додала, що йдеться "про одну конкретну проблемну норму в законопроєкті".

Водночас, член комітету Ярослав Юрчишин прокоментував у Facebook, що згідно з цим законопроєктом референдуми мали проводитися поза процедурами публічних закупівель, а також "за цим референдумом легко легалізуються ОРДЛО".

Законопроєкт №3177 зареєстрований 5 березня 2020 року, його авторами є Віктор Медведчук, Василь Німченко та ще 17 народних депутатів.

Він, зокрема, передбачає, що всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом "на вимогу не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу", а місцевий референдум проголошується "на вимогу не менш ніж десятої частини жителів, які мають право голосу, відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої пропонується провести місцевий референдум".

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це - законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

Крі того, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія починає підготовку до всеукраїнського референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі за законом 1991 року.