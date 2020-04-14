Зеленський обговорив із президентом Естонії протидію коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Бажаю вам міцного здоров’я та сил для подолання цієї кризи. Також висловлюю підтримку всім громадянам Естонії, особливо тим, хто постраждав унаслідок пандемії коронавірусу. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто хворіє на COVID-19», – сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності міжнародної координації зусиль для протидії пандемії коронавірусу та боротьби з її наслідками, зокрема в економічній та соціальній сферах.

«Знаю, що днями Естонія організувала онлайн-хакатон з пошуку цифрових рішень для боротьби з пандемією COVID-19. Ця інноваційна ініціатива щодо «цифрового» реагування на сучасні виклики є вчасною та корисною. Переконаний, вона знайде підтримку і в Україні», – наголосив Президент.

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Керсті Кальюлайд привітала Володимира Зеленського з реформами, які просуваються попри поширення коронавірусу, особливо з ухваленням закону про ринок землі. Вона висловила сподівання на успішний розгляд законопроєкт про банківську діяльність та зауважила, що Естонія бачить поліпшення бізнес-клімату в Україні, покращення у роботі правової системи та значне зменшення корупції на вищому рівні.

Як повідомляв Укрінформ, Естонія за підтримки ЄС організувала міжнародний хакатон "The Global Hack" для пошуку рішень щодо проблем, викликаних коронавірусною кризою.