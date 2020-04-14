У Балтії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 3 100

Кількість випадків коронавірусу, зафіксованих у країнах Балтії, зросла до 3 100 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на відповідальні органи в цих країнах.

Згідно з даними на сайті Департаменту здоров'я Естонії, найбільше хворих у цій республіці - 1 373 людини. За добу в країні виявлено 45 нових випадків зараження коронавірусом і зареєстровано 4 смерті. Всього від коронавірусу в Естонії померла 31 особа.

Зазначається, що 146 хворих естонців потребують стаціонарного лікування, 11 з них перебувають на контрольованому диханні. 115 осіб були виписані з лікарень.

У Литві, за повідомленням МОЗ, зафіксовано 1 070 випадків COVID-19, причому в понеділок медики підтвердили 8 нових.

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За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулу добу коронавірус підтверджено у 2 осіб. Кількість інфікованих у країні сягнула 657. Госпіталізовано 46 пацієнтів, у тому числі 43 з помірним перебігом захворювання, 3 - з важким.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 - летальні, 452 367 осіб одужали.