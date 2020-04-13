У Німеччині за добу зафіксували 2537 випадків коронавірусу

У Німеччині за останню добу підтверджено 2537 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха (RKI).

Позитивна динаміка простежується другий день поспіль. Напередодні приріст становив 2821 випадків, до того – 4133.

Загалом, за даними RKI, станом на 13 квітня в країні підтверджено 123 016 випадків інфікування коронавірусом і 2 673 смерті, що на 126 більше, ніж у неділю, 12 квітня.

У середу, 15 квітня, німецький уряд буде радитися з урядами федеральних земель щодо подальших кроків стосовно обмежень контактів.

Тим часом самі німці здебільшого підтримують продовження карантинних обмежень. Зокрема, згідно з результатами опитування соцслужби YouGov, 44% респондентів виступають за продовження заходів після 19 квітня, до якого вони введені, 12% - за їх посилення.

78% німців заявили, що неухильно дотримуються обмежувальних заходів, 18% - частково, 2% - не дотримуються.

Обмеження контактів було введено в Німеччині 22 березня і пізніше продовжено до 19 квітня.