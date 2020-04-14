Уряд призначив нового керівника Чорнобильської зони

Уряд призначив Сергія Калашника головою Державного агентства України з управління зоною відчуження на 5 років.

Про це йдеться у постанові уряду №410-р від 13 квітня 2020 року.

"Призначити Калашника Сергія Васильовича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", - йдеться у документі.

Сергій Калашник із березня 2019 року виконував обов'язки генерального директора Чорнобильської АЕС. Раніше працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнмента в спільному підприємстві НОВАРКА (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).

Кандидатура Калашника входила до п'ятірки лідерів за результатами другого конкурсу на зайняття посади голови ДАЗВ. Окрім нього, уряду також рекомендували Євгена Гетьмана, Максима Шевчука, Олексія Сніховського і Катерину Павлову, яка наразі виконує обов'язки тимчасового керівника зони відчуження.

Як повідомлялось, колишній голова ДАЗВ Віталій Петрук був звільнений у жовтні 2019 року.