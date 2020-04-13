Геращенко: 51 депутат підписав заяву проти реваншу Антимайдану

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що 51 депутат поставив підпис під заявою з рядом вимог до влади, зокрема, - відставки першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова.

Про це вона написала у Facebook, виклавши відповідні скан-копії заяви.

"51 депутат наважився поставити підпис під заявою про репресії проти Тетяна Чорновол з вимогою відставки адвоката Януковича Бабікова. Ми дякуємо кожному, хто підписався, усвідомлюючи нашу спільну відповідальність зупинити реванш", - написала Геращенко.

Зокрема, у тексті заяви зазначається, що "кримінальна справа проти Тетяни Чорновол - це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність; це - намагання влаштувати російське судилище над всіма учасниками Майдану; це - промовиста ознака реваншу; це - черговий замах на геополітичний курс та історичний вибір України, на наше прагнення відстояти незалежність від Москви, вступити до Європейського Союзу та НАТО".

"Поза сумнівом, після Тетяни Чорновол п'ята колона переслідуватиме й інших учасників Революції Гідності", - підкреслюється у заяві.

Серед вимог до влади, зазначених у заяві - "припинити політичні переслідування учасників і практику порушення політично мотивованих справ проти учасників Майдану; відмовитися від спроб скасувати амністію для учасників масових протестів у листопаді 2013 - лютому 2014 років; звільнити адвоката Януковича Олександра Бабікова з посади першого заступника директора Державного бюро розслідувань; звільнити працівників ДБР та Генеральної прокуратури України, причетних до фабрикації справ проти Тетяни Чорновол та інших учасників Революції Гідності; провести прозорий конкурс на посаду директора Державного бюро розслідувань" та інші.

Серед підписантів заяви - народні депутати від "ЄС" Петро Порошенко, Артур Герасимов, Софія Федина, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ніна Южаніна, Ірина Фріз, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Яна Зінкевич, Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський, Володимир Ар'єв, Андрій Парубій, Степан Кубів, Вікторія Сюмар, Олексій Гончаренко, член депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець, позафракційна Оксана Савчук, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, 2 нардепи від "Слуги народу" - Святослав Юраш та Ірина Верещук та інші.

Також Геращенко уточнила, що "ми завтра йдемо до ДБР підтримати Таню".

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.