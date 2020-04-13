Чорновол заявляє, що після допиту у ДБР її повезуть до суду

Після допиту у Державному бюро розслідувань колишнього народного депутата Тетяну Чорновол можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду міста Києва.

Про це у Facebook повідомила сама Чорновол.

"Маю інформацію, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть в Печерський суд. Засідання розпочнеться о 14.00", - повідомила вона.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що колишньому народному депутату Тетяні Чорновол повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.