Чорновол заявила, що їй інкримінують вісім статей

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що їй інкримінують 8 статей, зокрема умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами і перешкоджання діяльності "Партії регіонів".

Про це вона написала у Facebook.

"Мені інкримінують за Майдан: ст.115 - умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво); ст.170 - перешкоджання діяльності "Партії регіонів" - 3 роки; ст. 294 - організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей - 15 років; ст. 146 - позбавлення волі або викрадення людини - 5 років; ст. 122 - умисне тілесне (ушкодження) середньої тяжкості - 5 років; ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжливими обставинами - 10 років; ст.125 умисне легке (тілесне ушкодження); ст. 126 - побої та мордування з обтяжливими обставинами - 5 років", - написала ексдепутат.

Водночас, вона додала, що витримає всі випробування.

"Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором", - написала Чорновол.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що колишньому народному депутату Тетяні Чорновол повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.