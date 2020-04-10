Горбатюк вважає, що підстав для підозри Чорновол в умисному вбивстві не було

Ексочільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що провадження, у рамках якого екснардепу Тетяні Чорновол висунули підозру, у ДБР раніше виділили із загальної «майданівської» справи і передали в інше управління відомства.

Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

«Підозра необґрунтована, виходячи з тих матеріалів слідства, які були зібрані. Жодних підстав повідомляти їй (підозру – ред.) в умисному вбивстві не було. Це робиться, я думаю, за вказівкою керівництва ДБР, тому що вони її виділили із загальної справи майданівської і передали в інше управління, не в підрозділ, який розслідував і продовжує розслідувати майданівські справи. Це є незаконно, по-перше, тому що для цього мають бути підстави, передбачені КПК для виділення, а інше - це те, що всі ті прокурори, які були у нашому колишньому підрозділі, вони не дозволяють собі підписувати завідомо незаконні процесуальні документи", - сказав Горбатюк.

Він також висловив думку, що "і від прокуратури без керівництва не обійшлося, тому що такі рішення, зокрема у резонансних справах, виходячи з практики, приймаються за погодженням з керівництвом Генпрокуратури".

Щодо загибелі співробітника офісу Партії регіонів Володимира Захарова (у рамках цієї справи ДБР проводило обшуки у Чорновол, а потім вручило їй підозру – ред.), то Горбатюк зазначив, що причиною смерті чоловіка є отруєння чадним газом, «і ознак будь-яких насильницької смерті немає».

«І знову ж таки, нами було встановлено, що жодних перешкод для виходу з приміщення після того, як там була пожежа, не було. Всі співробітники залишили це приміщення, а цей чоловік залишився збирати жорсткі диски з камер відеоспостереження. Тобто він після цього і отруївся цим газом і загинув. Тому тут про умисне вбивство взагалі немає жодних підстав говорити будь-кому. Але, на мою думку, тут і щодо необережного вбивства теж ознаки відсутні», - уточнив Горбатюк.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук.

Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де мова йде про події лютого 2014 року.

Чорновол - нардеп України VIII скликання, українська журналістка і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».