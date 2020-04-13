Федина у Раді закликала депутатів приєднатися до заяви "ЄС" проти реваншу Антимайдану
Про це повідомляє пресслужба політсили.
За словами Федини, справа, ініційована Державним бюро розслідувань проти ексдепутата Верховної Ради Тетяни Чорновол, є "чітким сигналом для суспільства, що сили Антимайдану стають дедалі нахабніші та активніші".
"Справа Тетяни Чорновол, яка зараз розпочалася, кримінальне провадження проти неї - це є своєрідна помста усім майданівцям. Це є реванш антимайданівських сил, які не тільки хочуть показати, що не боріться, які не тільки хочуть сказати, що ви були дурні, а ми перемагаємо. Вони хочуть кожному з нас виробити рефлекс страху... Справа в тому, що сьогодні реваншем антимайданівських сил намагаються сплюндрувати історичний вибір України. Намагаються сплюндрувати право кожного із нас боротися за свої права і свободу. Тому фракція "Європейська солідарність", кожен із депутатів, який був на Майдані, сьогодні закликає депутатів незалежно від фракцій, незалежно від своїх якихось інтересів. Якщо ви були на Майдані – ви маєте підписати заяву "Ні – реваншу!"... Тому що якщо сьогодні ця справа пройде тут, то кожен буде наступним. А в результаті кожен із нас залишиться без української незалежної держави...", – наголосила Федина.
Як повідомляється, "Європейська солідарність", зокрема, вимагає припинити практику політично вмотивованих справ, звільнити з ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також працівників ДБР і Генпрокуратури, причетних до фабрикації справ проти Чорновол та інших активістів Майдану, припинити практику призначення на посади реваншистів та низькокваліфікованих осіб; провести прозорий конкурс на керівні посади у ДБР; не використовувати необхідність карантинних обмежень для наступу на громадянські права і свободи.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.
Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.
13 квітня Чорновол повідомила, що після допиту в ДБР її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду міста Києва.