Федина у Раді закликала депутатів приєднатися до заяви "ЄС" проти реваншу Антимайдану

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина з трибуни парламенту 13 квітня закликала колег приєднатися до заяви проти знищення завоювань Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

За словами Федини, справа, ініційована Державним бюро розслідувань проти ексдепутата Верховної Ради Тетяни Чорновол, є "чітким сигналом для суспільства, що сили Антимайдану стають дедалі нахабніші та активніші".

"Справа Тетяни Чорновол, яка зараз розпочалася, кримінальне провадження проти неї - це є своєрідна помста усім майданівцям. Це є реванш антимайданівських сил, які не тільки хочуть показати, що не боріться, які не тільки хочуть сказати, що ви були дурні, а ми перемагаємо. Вони хочуть кожному з нас виробити рефлекс страху... Справа в тому, що сьогодні реваншем антимайданівських сил намагаються сплюндрувати історичний вибір України. Намагаються сплюндрувати право кожного із нас боротися за свої права і свободу. Тому фракція "Європейська солідарність", кожен із депутатів, який був на Майдані, сьогодні закликає депутатів незалежно від фракцій, незалежно від своїх якихось інтересів. Якщо ви були на Майдані – ви маєте підписати заяву "Ні – реваншу!"... Тому що якщо сьогодні ця справа пройде тут, то кожен буде наступним. А в результаті кожен із нас залишиться без української незалежної держави...", – наголосила Федина.

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Як повідомляється, "Європейська солідарність", зокрема, вимагає припинити практику політично вмотивованих справ, звільнити з ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також працівників ДБР і Генпрокуратури, причетних до фабрикації справ проти Чорновол та інших активістів Майдану, припинити практику призначення на посади реваншистів та низькокваліфікованих осіб; провести прозорий конкурс на керівні посади у ДБР; не використовувати необхідність карантинних обмежень для наступу на громадянські права і свободи.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

13 квітня Чорновол повідомила, що після допиту в ДБР її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду міста Києва.