Порошенко прокоментував обшуки у Чорновол

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко називає обшуки в екснардепа Тетяни Чорновол реваншем антимайдану і вимагає владу зупинити це.

Про це заявив Петро Порошенко, інформує пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Я звертаюся до влади, до президента – зупинити це свавілля, яке дискредитує Україну в очах всього світу. Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемогу сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах. Коли вони випускають бійців "Беркуту", які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану", – наголосив Порошенко.

Він додав, що це неприйнятно, і "ми не залишимо це без реакції".

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За словами Порошенка, ця справа супроводжується численними порушеннями закону.

"Починаючи від суду, який це розглядав, – це сумнозвісний Печерський суд, який штампує подібні рішення, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР. І завершуючи тим, як проходили обшуки, вилучення речей, знущання над вдовою, активістом за підписами колишнього адвоката Януковича", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутату Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня поінформувала у соцмережі, що в її будинку проводиться обшук.

Вона також оприлюднила скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Тетяна Чорновол — народний депутат України VIII скликання, українська журналістка та громадський діяч, екскореспондентка інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».

Фото: "Євросолідарність"