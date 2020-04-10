ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві

Як поінформували у ДБР, 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі на вулиці Липській у центрі Києва, в якій розташовувався офіс однієї з політичних партій.

"Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщенні партійного офісу", - зауважили у бюро.

Зазначається, що 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку ексдепутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня поінформувала у соцмережі, що в її будинку проводиться обшук.

Вона також оприлюднила скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Тетяна Чорновол — народний депутат України VIII скликання, українська журналістка та громадський діяч, екскореспондентка інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».