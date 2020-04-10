"Народний фронт" прокоментував обшуки у Чорновол

У партії "Народний фронт" вважають, що обшуки в будинку ексдепутата Тетяни Чорновол у "справі Майдану" підтверджують наступ на Революцію Гідності з боку "представників реваншу у владі".

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 10 квітня на сайті партії.

"Обшуки в будинку Тетяни Чорновол у "справі Майдану", на жаль, підтверджують те, що представники реваншу у владі почали наступ на Революцію Гідності. Вони взялися переписувати історію і спотворювати реальність відповідно до кремлівських директив", - наголошується у заяві політсили.

Як зазначили у "Народному фронті", з самого початку російська пропаганда прагнула засудити учасників Майдану.

"Увесь час ворог робив спроби заплямувати Революцію та її здобутки. Їхнє завдання полягало в тому, щоб загалом дискредитувати вибір, який український народ зробив на Майдані. Сьогодні влада робить величезну помилку, що на тлі багатьох інших проблем дозволяє представленим у ній реваншистам здійснювати наступ на Революцію Гідності. Це, безумовно, створить додаткову суспільну напругу у надскладній ситуації, викликаній пандемією і неминучою соціально-економічною кризою" - зазначається у заяві партії.

Підкреслюється, що "в інтересах влади та держави негайно припинити безглузді переслідування учасників Майдану. Адже українці за будь-яких умов продовжать боротьбу за право жити в демократичній Україні, яка неодмінно стане членом ЄС і НАТО. Саме це було метою Революції Гідності".

"Зараз владі потрібно не створювати додаткові точки напруги, а об’єднувати українську спільноту для подолання викликів, перед якими опинилась наша держава", - підсумували у політсилі.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат 8-го скликання Тетяни Чорновол зранку 10 квітня повідомила, що в неї вдома Державне бюро розслідувань проводить обшуки у "справі Майдану".