Ексдепутатка Чорновол заявляє, що до неї прийшли з обшуком
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Укрінформ
Удома в народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол відбулися обшуки.
Про це Чорновол повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану", - написала Чорновол.
Вона також оприлюднила скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року. Слідство підозрює журналістку у вбивстві за попередньою змовою.
Обшук проходив у селі Гора Бориспільського району на Київщині.
Тетя́на Чорново́л — народний депутат України VIII скликання, українська журналістка та громадський діяч, екс-кореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська Правда», «Обозреватель».