Ексдепутатка Чорновол заявляє, що до неї прийшли з обшуком

Удома в народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол відбулися обшуки.

Про це Чорновол повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану", - написала Чорновол.

Вона також оприлюднила скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року. Слідство підозрює журналістку у вбивстві за попередньою змовою.

Обшук проходив у селі Гора Бориспільського району на Київщині.

Тетя́на Чорново́л — народний депутат України VIII скликання, українська журналістка та громадський діяч, екс-кореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська Правда», «Обозреватель».