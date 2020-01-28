ДБР показало, як ексдепутат через паркан потрапила на територію відомства

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення громадського порядку депутатом Верховної Ради VIII скликання.

Про це інформує ДБР.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 28 січня згадана особа проникла на охоронювану територію Держбюро розслідувань у Києві (вул. С. Петлюри, 15) через паркан з колючим дротом. Після цього зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника директора ДБР, та спробувала кинути в нього мобільний телефон.

У ДБР додають, що, коли ексдепутатку виводили із зали, вона чинила опір правоохоронцям.

За фактом інциденту провадяться першочергові слідчі дії. У разі доведення вини колишній народній обраниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Як повідомляв Укрінформ, “Європейська солідарність” вимагає порушити кримінальне провадження за фактами застосування в приміщенні ДБР сили до народного депутата VIII скликання Тетяни Чорновол і народного депутата IX скликання Марії Іонової.

За словами Чорновол, у ДБР її били, та внаслідок інциденту в неї пошкоджена нога.