«Слуги народу» хочуть змінити регламент для «банківського» закону

Верховна Рада планує провести у середу, 15 квітня, позачергове засідання задля ухвалення змін до Регламенту щодо спрощення розгляду законопроектів, до яких надійшло понад 500 поправок.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук за підсумками засідання фракції 13 квітня.

«Ми прийняли рішення, що будемо діяти наступним чином: у середу зберемося ще раз і приймемо зміни до Регламенту, які дозволять розглянути усі 16 000 правок до банківського закону, але так, щоб це не затягнулося на півроку. Тим часом комітет продовжить розглядати поправки до закону про банки, а після цього ми розглянемо його в сесійній залі», – зазначила депутатка.

Вона наголосила, що зміни, які будуть внесені до Регламенту, пройдуть обговорення всередині фракції «Слуга народу». За її словами, наразі робоча версія наступна: у випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

«Ініціювати спеціальну процедуру може не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки», – уточнила Кравчук.

Після цього, пояснила вона, профільному комітету дається два дні, щоб підготувати нову порівняльну таблицю з поправками, на яких наполягають фракції, групи та депутати. Під час розгляду законопроекту на представлення кожної поправки даватиметься до двох хвилин.

При цьому вона підкреслила, що таким чином, усі поправки, навіть якщо їх 16 000, будуть розглянуті.

«Але не в сесійному залі, бо це контрпродуктивно, а на комітеті, який має для цього аналітику, експертизу і в якому пропорційно представлені усі фракції і групи», – наголосила політик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що для боротьби із "правочним спамом", тобто надмірним внесенням депутатами поправок до законопроєктів, можуть змінити регламент роботи парламенту.

на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.