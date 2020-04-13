"Слуга народу" перерахує 70 мільйонів партійних грошей на боротьбу з коронавірусом

Партія "Слуга народу" перерахує 70 млн грн державного фінансування партії на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Слуга Народу" перерахує свою частину державного фінансування до бюджету на законних підставах - це 70 млн гривень в цьому році. Також ми знайдемо формат спрямувати уже отримані гроші на потреби медиків", - зазначила депутат.

Кравчук пояснила, що кошти з бюджету, які мали бути цього року виділені на діяльність партії "Слуга Народу", підуть на боротьбу з коронавірусом.

"У змінах до бюджету зафіксована можливість відмовитися від державного фінансування статутної діяльності партії на різний термін: один, два, три квартали або на бюджетний рік. Який саме період – має бути зазначено у заяві, що партія подає до Національного агентства з питань запобігання корупції", - зазначила Кравчук.

Депутат висловила сподівання, що інші партії, представлені в парламенті, наслідуватимуть приклад "Слуги народу".

Фото: Євгенія Кравчук, ФБ