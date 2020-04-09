"Слуга народу" знайшла спосіб, як відмовитися від держфінансування на квартал

Партія "Слуга народу" знайшла юридичний спосіб відмовитися від державного фінансування на користь боротьби з коронавірусом.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Слуга Народу" знайшла юридичний спосіб відмовитися від державного фінансування на користь боротьби з коронавірусом. У новій редакції державного бюджету ми маємо передбачити зміни, які дозволять партіям відмовлятися від такого фінансування поквартально, а не тільки раз і назавжди", - написала Кравчук.

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Депутатка також висловила сподівання, що цим правом скористаються й інші політсили.

Як повідомлялося, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що політсила відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, яке передбачено законом. Однак пізніше журналісти Bihus.info виявили, що заява про відмову від бюджетних грошей не надходила в Національне агентство з питань запобігання корупції, в компетенції якого приймати рішення, а погодити таку відмову тільки на рік не дозволяє закон.