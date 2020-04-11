У змінах до бюджету передбачили скорочення видатків на освіту на 3% - депутат

У погодженій Комітетом Верховної Ради з питань бюджету новій редакції змін до державного бюджету скорочення видатків на освіту становитиме 3%.

Про це поінформувала народний депутат із фракції «Голос», голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун у Facebook.

«Отже, сьогодні бюджетний комітет приймав рішення щодо проєкту бюджету, який піде в залу у понеділок. Що з фінансуванням освіти і науки? Усього з видатків під МОН (без субвенцій на місця) забрали 6%, 1,84 мільярда, а з кількох субвенцій на розвиток середньої освіти - 3,76 млрд, або 44%. Якщо рахувати усі кошти на освіту - то скорочення становитиме 3%», - пояснила Совсун.

Зокрема, за її словами, «забрали Фонд президента (який в принципі був і не потрібен, краще б гроші спрямували початково у інші програми) і Фонд розвитку вищої освіти (а це значить, що жодних інвестицій у розвиток університетів не буде), програму підтримки пріоритетних досліджень в університетах, гроші з програм на створення центру підготовки пілотів в НАУ і ремонт Староакадемічного, ремонт у ЛНУ і будівництво міжнародного польського центру».

Окрім того, Совсун повідомила, що з коштів на фінансування освіти «забирають майже половину (225 млн грн) у Національного фонду досліджень, 159 млн (більше половини) на створення центрів профтехосвіти».

Депутат повідомила, що згідно з погодженою новою редакцією змін до держбюджету, «на НУШ лишають трохи більше 1 мільярда (знімають 361 млн), з програми «Спроможні школи» забирають дві третини».

При цьому повністю забирають фінансування програми доплат молодим вчителям - 1,5 млрд грн.

«З дрібніших урізань: забрали 59 млн з підготовки кадрів у закладах вищої освіти, у НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти - ред.) - 3,2 млн, у ДСЯО (Державна служба якості освіти України – ред.) - 10 млн, 11,5 млн - з наукової діяльності вишів і 5 млн - з методичного і аналітичного забезпечення закладів освіти, більше половини грошей на олімпіади і конкурс Вчитель року (це не все, загалом кілька десятків бюджетних програм скоротили)», - додала Совсун.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у змінах до державного бюджету на 2020 рік передбачили, що фінансування освітньої галузі скорочується лише на 4% і становитиме 126 млрд грн.

Водночас Рада 30 березня не підтримала зміни до бюджету і направила проєкт на доопрацювання.

У понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00 має відбутись позачергове засідання парламенту, на якому, зокрема, планується розглянути нову редакцію проєкту змін до державного бюджету.