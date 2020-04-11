Президент відповів на петицію про повернення Супрун

Президент відповів на петицію про повернення Супрун

Укрінформ
Президент подякував ініціаторам електронної петиції про повернення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я за активну громадянську позицію і запевнив, що нинішній міністр Максим Степанов визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи як свої пріоритети.

Про це інформує Офіційне інтернет-представництво Президента України.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19. Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 Міністром охорони здоров’я України призначено Максима Володимировича Степанова. Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги. У свою чергу міністр охорони здоров’я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни", - відповів президент.

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Електронна петиція № 22/089776-еп «Повернути Уляну Супрун на посаду Міністра охорони здоров’я України» була розміщена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.03.2020 громадянкою О.В.Лосик, її підтримали понад 25000 громадян.

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