Петиція щодо повернення Супрун на посаду глави МОЗ набрала понад 25 тисяч підписів

Петиція на сайті Президента України за повернення Уляни Супрун на посаду глави Міністерства охорони здоров'я набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

Зокрема, станом на ніч понеділка ця петиція набрала 25 800 підписів.

Вона була зареєстрована 23 березня, автор — Олена Лосик.

У петиції зазначено, що у час, коли Україна стоїть на порозі епідемії Covid-19, "... в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра".

Як повідомлялося, Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Міністра охорони здоров'я призначає і звільняє Верховна Рада за поданням Прем’єр-міністра України.