Очільники МОЗ та Мінфіну подали у відставку — Геращенко

Очільник міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Про це у Facebook повідомила депутат "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку - в розпал короновірусу", – повідомила депутат.

Як раніше повідомляло агентство, на нараді у керівництва Верховної Ради відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.