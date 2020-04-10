Конституційний суд закрив справу депутатської недоторканності

Конституційний суд України закрив провадження за поданням 59 народних депутатів щодо офіційного тлумачення окремих норм Конституції щодо депутатської недоторканності.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

«9 квітня 2020 року Велика палата Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 62, частин першої, третьої статті 80 Конституції України. За наслідками її розгляду постановлено ухвалу про закриття конституційного провадження у вказаній справі», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, автори подання просили суд розтлумачити норми Конституції, які регламентують депутатську недоторканність.

Депутати також просили розтлумачити, чи включає в себе депутатська недоторканність заборону порушення таємниці листування і телефонних розмов, та інші питання.