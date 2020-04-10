Комітет ВР рекомендує посилити покарання за спекуляцію медобладнанням та ліками

Комітет ВР рекомендує прийняти за основу законопроєкт №3274-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації держрівня".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності, 10 квітня провів засідання у режимі відеоконференції і рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом №3274-1 передбачається доповнити Кримінальний кодекс новим складом злочину щодо кримінальної відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.

Новою статтею 199-1 Кримінального кодексу пропонується встановити, що:

1. Перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня, якщо така ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни - карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища чи в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

"Примітками для цілей цієї статті термін «засоби цивільного захисту» вживається у розумінні Кодексу цивільного захисту України, під якими розуміється «протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які призначені та використовуються під час виконання завдань цивільного захисту»", - уточняється в повідомленні.

Також пропонується встановити, що державні регульовані ціни на засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня встановлюються Кабінетом міністрів України.

За результатами обговорення члени Комітету 18 голосами «за» при 3, що «утрималися», прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт №3274-1 за основу, а законопроєкт №3274 - відхилити.