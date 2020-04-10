Проведення "нормандського" саміту онлайн обговорять після погодження дати – Кулеба

Україна працює над отриманням принципової згоди на проведення «нормандського» саміту, а після узгодження його дати буде обговорюватися формат, у тому числі онлайн-режим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Варіант проведення «нормандського» саміту в онлайн-режимі поки що предметно не обговорюється. Але ми працюємо над тим, щоб у принципі отримати згоду всіх трьох країн, насамперед Російської Федерації, Франції та Німеччини, на проведення такого саміту. І щойно ми зрозуміємо дату, коли цей саміт може відбутися, після цього ми перейдемо до обговорення того, в якому форматі він може бути проведений», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, останній саміт лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі. Тоді було досягнуто домовленості про проведення наступної зустрічі орієнтовно через чотири місяці в Берліні.