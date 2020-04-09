Селектор за селектором: Немчінов розповів про роботу Кабміну на карантині

У секретаріаті Кабміну та в міністерствах близько 60% персоналу перейшли на віддалений режим роботи у зв’язку з карантином.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі "Громадського".

"У секретаріаті Кабінету міністрів України 60% персоналу вже декілька тижнів працюють у віддаленому режимі. Це люди, які забезпечують аналітичну роботу, забезпечують роботу, яка не потребує безпосередньої присутності на робочому місці протягом цілого дня. Це люди, які перебувають у зоні ризику (щодо інфікування коронавірусом — ред.)", — сказав він.

Міністр зазначив, що секретаріат "дає собі раду" тим штатом, який залишився на робочих місцях.

"Наскільки я розумію, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади плюс-мінус однакова ситуація", — додав Немчінов.

Він також розповів, що в нинішніх умовах уряд працює у режимі "селектор за селектором", тобто є велика кількість селекторних нарад замість безпосередніх зустрічей.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні обмежувальні заходи було посилено.