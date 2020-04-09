Позачергова Рада може зібратися у понеділок о 12.00 - депутат

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у понеділок, 13 квітня, о 12-й годині.

Про такі попередні домовленості поінформував народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попередньо ми домовилися з колегами, що засідання Верховної Ради відбувається у понеділок о 12 годині", - сказав він.

За словами Качура, парламентарії мають намір проголосувати за законопроєкти щодо внесення змін до державного бюджету, а також щодо Програми діяльності уряду.

Крім того, народний депутат наголосив на необхідності голосування й відхилення проєктів постанов, які блокують підписання Президентом закону про ринок землі.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10). Відповідне рішення підтримали 259 депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Водночас пізніше деякі депутати зареєстрували низку проєктів постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про ринок землі.

На завтра, 10 квітня, на 9-ту ранку заплановано нараду керівництва Верховної Ради з головами парламентських фракцій і груп.