Керівництво ВР завтра проведе нараду з головами фракцій - джерело

У п'ятницю, 10 квітня, керівництво Верховної Ради проведе нараду з головами парламентських фракцій і груп.

Про це Укрінформу повідомило джерело у Раді.

"Завтра о 9:00 почнеться нарада керівництва парламенту з головами фракцій і груп", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться, орієнтовно, в понеділок, 13 квітня.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що на позачерговому засіданні планується ухвалення змін до державного бюджету і розгляд 12 проєктів постанов щодо скасування закону про відкриття ринку землі.