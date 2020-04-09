Депутат Ткаченко здав тест на коронавірус: результат – негативний

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко пройшов текст на коронавірус і отримав негативний результат.

Про це Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Через специфіку роботи маю проводити зустрічі в Раді, в уряді, тому сьогодні вперше пройшов тест на коронавірус. На щастя, результат негативний», - зазначив він.

При цьому в наступному дописі Ткаченко спростував поширювану у ЗМІ інформацію про те, що він нібито спочатку опублікував позитивний результат тесту на коронавірус.

«Офіційно повідомляю: це фейк. Результат мого тесту - негативний. Мені дуже шкода, що в той час, коли наша країна щодня протистоїть гібридній війні, і ми самі постійно боремось з розповсюдженням фейкових новин, деякі наші ЗМІ вважають допустимим йти тим же шляхом», - заявив депутат.

Читайте також: Зеленському та Шмигалю зробили тести на коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 9 квітня було зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.