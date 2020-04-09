Зеленському та Шмигалю зробили тести на коронавірус

Зеленському та Шмигалю зробили тести на коронавірус

Укрінформ
Президенту Володимиру Зеленському та Премєр-міністру Денису Шмигалю робили тест на коронавірус після того, як захворів народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов.

Про це заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Всі, хто з депутатом там пересікався, – всім зробили тестування. В тому числі Прем'єр-міністру", - сказав Тимошенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, Тимошенко розповів, що і Президенту Володимиру Зеленському зробили також тестування на коронавірус після виявлення хвороби у Шахова.

Крім того, за його словами, тестування зробили і керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку та його заступникам: "Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов".

Тимошенко уточнив, що всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити, і якби у когось виявили коронавірус, то в Офісі Президента уже були б інші заходи безпеки щодо карантину.

Також заступник керівника ОП розповів, що на всіх входах до Офісу Президента здійснюють температурний скринінг, без маски заходити не можна, і в кожному кабінеті стоять дезінфектори для рук.

Він додав, що кожен день Президент проводить селекторні наради в режимі відеоконференції, і зауважив, що у кабінет Зеленського заходити крім глави держави, можуть голова Офісу та кілька його заступників.

"Стосовно інших нарад, де участь Президента не потрібна, – я можу звідси проводити селекторні наради, якщо мені потрібно по своїх якихось напрямках поговорити. А щодо того, чи приходять до Президента на великі наради члени Кабінету міністрів та інші, – ніхто не приходить. Всі вони в режимі відеоконференцій проходять", - сказав Тимошенко.

Він поінформував також, що у Президента весь день розписаний, як і раніше, і в нього бувають зустрічі, але на них присутня невелика кількість людей.

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Як повідомлялося, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") 18 березня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про захворювання народного депутата на COVID-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Пізніше Шахова госпіталізували з пневмонією. А 30 березня депутат повідомив, що його виписали з лікарні.

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