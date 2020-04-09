Зеленському та Шмигалю зробили тести на коронавірус

Президенту Володимиру Зеленському та Премєр-міністру Денису Шмигалю робили тест на коронавірус після того, як захворів народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов.

Про це заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Всі, хто з депутатом там пересікався, – всім зробили тестування. В тому числі Прем'єр-міністру", - сказав Тимошенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, Тимошенко розповів, що і Президенту Володимиру Зеленському зробили також тестування на коронавірус після виявлення хвороби у Шахова.

Крім того, за його словами, тестування зробили і керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку та його заступникам: "Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов".

Тимошенко уточнив, що всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити, і якби у когось виявили коронавірус, то в Офісі Президента уже були б інші заходи безпеки щодо карантину.

Також заступник керівника ОП розповів, що на всіх входах до Офісу Президента здійснюють температурний скринінг, без маски заходити не можна, і в кожному кабінеті стоять дезінфектори для рук.

Він додав, що кожен день Президент проводить селекторні наради в режимі відеоконференції, і зауважив, що у кабінет Зеленського заходити крім глави держави, можуть голова Офісу та кілька його заступників.

"Стосовно інших нарад, де участь Президента не потрібна, – я можу звідси проводити селекторні наради, якщо мені потрібно по своїх якихось напрямках поговорити. А щодо того, чи приходять до Президента на великі наради члени Кабінету міністрів та інші, – ніхто не приходить. Всі вони в режимі відеоконференцій проходять", - сказав Тимошенко.

Він поінформував також, що у Президента весь день розписаний, як і раніше, і в нього бувають зустрічі, але на них присутня невелика кількість людей.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") 18 березня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про захворювання народного депутата на COVID-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Пізніше Шахова госпіталізували з пневмонією. А 30 березня депутат повідомив, що його виписали з лікарні.