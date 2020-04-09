Комітет рекомендує Раді збільшити штрафи за спалювання сухої трави

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні, яке пройшло в режимі відеоконференції, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Члени Комітету також розглянули проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) №2339 та альтернативний до нього законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо збільшення розмірів штрафів за забруднення атмосферного повітря) №2339-1", - йдеться у повідомленні.

Комітет за результатами розгляду прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт №2339 за основу, а законопроєкт №2339-1 направити на доопрацювання.

Як зазначив один з авторів, народний депутат Олег Бондаренко, метою законопроєкту №2339 є удосконалення порядку притягнення до відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків для того аби зменшити руйнівні наслідки та захистити право громадян на безпечне повітря і навколишнє середовище, а також зменшити кількість пожеж, які виникають через це.

"Законопроєктом пропонується суттєво підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків", - зазначається у повідомленні.

Також проєктом передбачається привести положення Кодексу про адміністративні правопорушення у відповідність з частиною третьою закону "Про рослинний світ", відповідно до якої випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Народні депутати під час обговорення зазначали, що цей законопроєкт потрібно приймати швидко та вживати жорстких заходів щодо тих, хто порушує правила протипожежної безпеки, випалює суху рослинність, сміття, інші види відходів тощо.

Як повідомлялося, нині розмір штрафу для громадян за самовільне спалювання сухої трави становить суму від 170 до 340 гривень. Якщо випалювання сухої рослинності зафіксували на об’єктах природо-заповідного фонду, то розмір штрафу збільшується від 340 до 680 гривень.