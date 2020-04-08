Засідання уряду

Кабмін сьогодні планує створити Раду з економічного розвитку

Як зазначається у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання міністр Кабміну Олег Немчінов.

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З ініціативи міністра соціальної політики Марини Лазебної уряд розгляне питання надання державної соціальної допомоги, а також про розвиток соціальних сервісів для низки груп населення. Урядовці також можуть затвердити пропозиції щодо прийняття Республіки Намібія у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.