ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України Юлію Світличну, яка перемогла на виборах 15 березня 2020 року по одномандатному виборчому округу №179.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

«7 квітня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії. Під час засідання Комісія зареєструвала народного депутата України, обрану на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, проживає в місті Харкові, безпартійну, самовисування», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року у цьому окрузі переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

Центральна виборча комісія 24 березня встановила офіційні результати проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 та визнала обраним народним депутатом ексголову Харківської ОДА Юлію Світличну.