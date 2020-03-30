ЦВК занепокоєна запланованим зменшенням видатків на місцеві вибори

Центральна виборча комісія занепокоєна запланованим зменшенням з 2 млрд 154 млн гривень до 1 млрд гривень видатків для проведення місцевих виборів у жовтні цього року.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЦВК.

"Комісія висловлює глибоке занепокоєння стосовно ініціатив щодо зменшення видатків на організацію, підготовку та проведення місцевих виборів 2020 року. Зареєстрований в парламенті проєкт Закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік (р.№ 3279) передбачає зменшення обсягу видатків на організацію, підготовку та проведення місцевих виборів з 2 мільярдів 154 мільйонів 988 тисяч гривень до 1 мільярда гривень", - ідеться в заяві.

У ЦВК нагадали, що відповідно до Конституції в жовтні повинні відбутися чергові місцеві вибори в Україні, а забезпечити фінансування виборчого процесу, а особливо – в рік проведення чергових виборів, – обов’язок держави.

У комісії підкреслили, що в іншому випадку реалізація виборчих прав громадян, зокрема права обирати та бути обраним до органів місцевого самоврядування, може опинитись під загрозою, також може бути порушено конституційні положення щодо строку повноважень відповідних місцевих рад та місцевих голів.

"Державний бюджет України – це фінансовий план держави на відповідний рік. Кошти, які передбачені у державному бюджеті на 2020 рік на проведення чергових місцевих виборів, будуть витрачатися здебільшого у вересні-жовтні 2020 року. Це кошти, які заплановані на осінь і станом на зараз жодним чином не використовуються. Натомість зменшення запланованих видатків зараз може унеможливити їх корегування в майбутньому, без чергового внесення змін до державного бюджету", - підкреслили в ЦВК.

У Центрвиборчкомі додали, що за умов завершення реформи децентралізації та з огляду на фактичні обставини проведення виборів заплановані у бюджеті країни кошти на вибори можуть бути витрачені не у повному обсязі.

Водночас зазначається, що якщо рішення про часткове зменшення запланованих витрат на місцеві вибори все ж таки буде прийняте, то це потребуватиме відповідного внесенням змін до виборчого законодавства з метою скорочення фінансування виборчого процесу за бюджетні кошти.

"У зв'язку з цим Центральна виборча комісія закликає виважено підходити до питання корегування майбутніх видатків державного бюджету у 2020 році в частині забезпечення належного фінансування організації, підготовки та проведення місцевих виборів", - наголосили в ЦВК.

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Як відомо, законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Центральній виборчій комісії встановлено бюджетні призначення за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у сумі 2 мільярди 154 мільйони 988 тисяч гривень для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у 2020 році.