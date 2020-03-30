Уряд пропонує зменшити на мільярд видатки на органи центральної влади

Кабінет міністрів України у законопроєкті про зміни до державного бюджету пропонує на 1 млрд грн скоротити видатки на органи центральної влади.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На мільярд гривень ми пропонуємо зменшити капітальні видатки органів центральної влади. На 700 мільйонів гривень пропонуємо скоротити кошти на відрядження посадовців. Мета ухвалення цих непопулярних змін - збільшення фінансування усіх ти, хто зараз на передовій боротьби із коронавірусом, у першу чергу мова йде про українських лікарів, медсестер, фельдшерів та усього нашого медперсоналу», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд пропонує також створити спеціальний фонд боротьби з коронавірусом обсягом 97,1 млрд грн: кошти з нього витрачатимуть на придбання медичного обладнання, соціальний захист населення, поповнення резервного фонду.

Як повідомлялося, Рада планує на позачерговому засіданні в понеділок, 30 березня, розглянути зміни до бюджету-2020.