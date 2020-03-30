З бюджету армії не заберуть жодної гривні — Шмигаль
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«В рамках цього бюджету у нас є декілька принципових позицій. Перше, жодна гривня не буде вилучена із бюджету армії та військових», - сказав Шмигаль.
За його словами, це стосується питань модернізації озброєння військових, будівництва житла для військових, а також реформи оборонно-промислового комплексу.
«Війська будуть забезпечені усім необхідним захистом», - запевнив Шмигаль.
Як повідомлялося, законопроєкт №3279 про зміни до державного бюджету передбачає зменшення на 122,9 млрд грн доходів бюджету на 2020 рік, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.
Планується, що Верховна Рада у понеділок, 30 березня, розгляне та ухвалить зміни до держбюджету.