З бюджету армії не заберуть жодної гривні — Шмигаль

Законопроєкт про зміни до державного бюджету не передбачає зменшення фінансування української армії.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В рамках цього бюджету у нас є декілька принципових позицій. Перше, жодна гривня не буде вилучена із бюджету армії та військових», - сказав Шмигаль.

За його словами, це стосується питань модернізації озброєння військових, будівництва житла для військових, а також реформи оборонно-промислового комплексу.

«Війська будуть забезпечені усім необхідним захистом», - запевнив Шмигаль.

Як повідомлялося, законопроєкт №3279 про зміни до державного бюджету передбачає зменшення на 122,9 млрд грн доходів бюджету на 2020 рік, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.

Планується, що Верховна Рада у понеділок, 30 березня, розгляне та ухвалить зміни до держбюджету.