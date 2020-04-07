Баканов розсекретив декларації керівництва СБУ

Служба безпеки скасувала акт про засекречення декларацій свого керівництва.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАЗК.

"Всупереч Закону в 2016 році СБУ затвердила акт, що встановлював щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників Служби правила подання декларацій. Це дозволило вказаним особам уникати фінансового контролю зі сторони НАЗК. Голова НАЗК Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову припис щодо усунення порушення Закону України "Про запобігання корупції" та скасування зазначеного незаконного акту. На виконання припису СБУ скасувала незаконний акт", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 19 липня 2019 року НАЗК затвердило Порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ стосовно окремих категорій осіб.

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Відповідно до вимог законодавства, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами Президента, що не становлять державної таємниці, подають свої декларації до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що НАЗК не має доступу до декларацій топ-посадовців СБУ, оскільки їх засекретили.