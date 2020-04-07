НАЗК внесло припис Баканову

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову припис щодо акту СБУ, в якому регулювались відмінні від інших працівників правила подання декларацій.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Голова НАЗК Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову припис щодо усунення порушення Закону України "Про запобігання корупції" та скасування зазначеного незаконного акту", — повідомили в агентстві.

Зазначається, що у 2016 році СБУ затвердила акт, що встановлював щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників служби правила подання декларацій - це дозволяло вказаним особам уникати фінансового контролю зі сторони НАЗК.

На виконання припису СБУ скасувала цей акт.

У НАЗК зауважили, що, відповідно до вимог законодавства, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами Президента, що не становлять державної таємниці, подають свої декларації до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який перезавантажує Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і відкриває декларації чиновників Офісу Президента, керівництва Служби безпеки України та інших силовиків.

Відповідно до закону, всі посадовці СБУ, інші силовики та розвідники, які призначаються президентом або Радою, мають подавати відкриті декларації. При цьому декларації звичайних оперативників та розвідників, які виконують важливі таємні завдання і далі можуть бути закритими.

Ще до підписання закону голова СБУ Іван Баканов заявив журналістам, що керівництво СБУ не може оприлюднити свої декларації для громадськості, "оскільки це забороняє закон".