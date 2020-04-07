«Голос» пропонує зміни до постанови уряду про посилення карантину

Члени депутатської фракції політичної партії «Голос» Андрій Осадчук та Ярослав Юрчишин розробили зміни до постанови Кабміну щодо посилення вимог до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином в Україні.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Уже перший день жорстких карантинних обмежень показав: сумнозвісна постанова Кабінету міністрів про посилення норм карантину виявилася не просто неефективною. Вона порушує права громадян і в результаті є шкідливою», – йдеться у повідомленні.

У «Голосі» зауважують, що через погано продумані обмежувальні заходи люди дезорієнтовані, обурені деякими недолугими нормами, що суперечать одна одній. При цьому поліція не здатна пояснити свої дії, є факти вибіркового або недостатньо обґрунтованого притягнення до відповідальності за дрібні порушення.

Зміни, розроблені депутатами Осадчуком та Юрчишиним до постанови уряду, вважають у «Голосі», зроблять обмежувальні правила більш зрозумілими, ефективними і менш шкідливими.

Серед них:

- дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;

- дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;

- встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м у громадських місцях як правило поведінки;

- дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров’я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;

- забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;

- передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;

- збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 1 квітня Кабмін ухвалив зміни до постанови № 211 щодо заходів із протидії поширенню на території України COVID-19. Постановою визначається термін карантину до 24 квітня.

Документом визначено, що під час карантину діятиме заборона на перебування в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, а також на відвідування спортивних та дитячих майданчиків.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 143 нові випадки інфікування.