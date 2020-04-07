«Голос» пропонує зміни до постанови уряду про посилення карантину

«Голос» пропонує зміни до постанови уряду про посилення карантину

Укрінформ
Члени депутатської фракції політичної партії «Голос» Андрій Осадчук та Ярослав Юрчишин розробили зміни до постанови Кабміну щодо посилення вимог до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином в Україні.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Уже перший день жорстких карантинних обмежень показав: сумнозвісна постанова Кабінету міністрів про посилення норм карантину виявилася не просто неефективною. Вона порушує права громадян і в результаті є шкідливою», – йдеться у повідомленні.

У «Голосі» зауважують, що через погано продумані обмежувальні заходи люди дезорієнтовані, обурені деякими недолугими нормами, що суперечать одна одній. При цьому поліція не здатна пояснити свої дії, є факти вибіркового або недостатньо обґрунтованого притягнення до відповідальності за дрібні порушення.

Зміни, розроблені депутатами Осадчуком та Юрчишиним до постанови уряду, вважають у «Голосі», зроблять обмежувальні правила більш зрозумілими, ефективними і менш шкідливими.

Серед них:

- дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;

- дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;

- встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м у громадських місцях як правило поведінки;

- дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров’я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;

- забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;

- передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;

- збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 1 квітня Кабмін ухвалив зміни до постанови № 211 щодо заходів із протидії поширенню на території України COVID-19. Постановою визначається термін карантину до 24 квітня.

Документом визначено, що під час карантину діятиме заборона на перебування в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, а також на відвідування спортивних та дитячих майданчиків.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 143 нові випадки інфікування.

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