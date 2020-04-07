Помпео подякував Зеленському за допомогу у поверненні американців додому
Про це Помпео написав у Twitter.
«Гарно поговорили із Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував йому за допомогу України у поверненні американців додому, зокрема понад 200 добровольців Корпусу миру», - наголосив він.
«Разом ми продовжуємо зосереджуватись на реформах і залученні Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі», – написав Помпео.
Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine's assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео в ході телефонної розмови обговорили питання протидії коронавірусу та можливості отримання Україною кредитних гарантій від Сполучених Штатів Америки.
Президент, зокрема, висловив підтримку США у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких, та побажав якнайшвидшого одужання хворим.
Він також подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.
«Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом», – зазначив Глава держави.