Помпео подякував Зеленському за допомогу у поверненні американців додому

Державний секретар США Майк Помпео подякував Президенту України Володимиру Зеленському за допомогу у поверненні американців, які не змогли виїхати через закриття кордонів на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 у світі.

Про це Помпео написав у Twitter.

«Гарно поговорили із Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував йому за допомогу України у поверненні американців додому, зокрема понад 200 добровольців Корпусу миру», - наголосив він.

«Разом ми продовжуємо зосереджуватись на реформах і залученні Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі», – написав Помпео.

Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine's assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео в ході телефонної розмови обговорили питання протидії коронавірусу та можливості отримання Україною кредитних гарантій від Сполучених Штатів Америки.

Президент, зокрема, висловив підтримку США у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких, та побажав якнайшвидшого одужання хворим.

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Він також подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

«Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом», – зазначив Глава держави.