Протокол про Консультативну раду не є міжнародно-правовим документом – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком перетинається винятково з пов'язаних із Мінським процесом робочих питань.

Про це він розповів в ефірі програми "Зворотний відлік" на Суспільному мовнику, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З головою Офісу Президента я особисто перетинаюся виключно в питаннях, пов'язаних з Мінським процесом", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що з очільником ОП опрацьовує саме робочі питання щодо "Мінська".

Разом з тим, він також підтвердив, що протокол ТКГ про наміри створити Консультативну раду є не міжнародно-правовим документом, а робочим документом переговорного формату Тристоронньої контактної групи, тому, за його словами, щодо протоколу немає предмету для юридичної оцінки й відкликання підписів.

Крім того, міністр запевнив, що структура ТКГ залишається незмінною."Структура ТКГ не змінюється і ми не плануємо її змінювати. І вона складається з Росії, яка напала на Україну, з України, яка захищається, і з ОБСЄ, яка між ними є посередником", - підкреслив Кулеба.

Водночас він наголосив, що йде пошук шляхів для забезпечення ефективності Мінського процесу.

"Ми шукаємо будь-які шляхи, щоб Мінський процес був дієвим, для того, щоб він призводив до звільнення громадян і до деокупації української території", - розповів міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 6 квітня у відповіді на петицію про відкликання підпису представника України і погодження керівником Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня, зазначив, що підписаний протокол є робочим документом, який має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, у тому числі не легітимізує суб’єктність ОРДЛО.

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.

31 березня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що консультації з міжнародними партнерами щодо створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі ТКГ тривають.